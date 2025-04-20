Трамп може закрити посольства США в Африці та скоротити Держдеп, - NYT

Президент США Дональд Трамп наступного тижня може підписати указ про скорочення діяльності Держдепартаменту та американських посольств в Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Крім цього, документ пропонує скоротити підрозділи в штаб-квартирі Держдепу, які опікуються питаннями зміни клімату, демократії та прав людини.
Мета указу, який Трамп може підписати вже наступного тижня, - провести "сувору реорганізацію" Держдепартаменту США і "оптимізувати виконання місій" за одночасного скорочення "розтрат, шахрайства і зловживань". Згідно з копією 16-сторінкового документа, зміни мають бути реалізовані до 1 жовтня.
За словами джерел, підписання указу супроводжуватиметься звільненнями як дипломатів, так і держслужбовців. Зокрема, Держдепартамент почне відправляти велику кількість працівників в оплачувану відпустку та розсилати повідомлення про звільнення.
Також проєкт указу закликає скасувати іспит на дипломатичну службу для майбутніх дипломатів і встановлює нові критерії прийому на роботу. У тому числі "відповідність зовнішньополітичному баченню президента".
Згідно з документом, Держдеп повинен буде значно розширити використання штучного інтелекту для допомоги в складанні документів, а також для "розроблення та огляду політики" і "оперативного планування".
Як пише NYT, до моменту підписання деякі положення указу можуть бути змінені. Далі ЗМІ додає, що пропонована реорганізація дасть змогу позбутися регіональних бюро, які допомагають розробляти і проводити політику в багатьох частинах світу. Замість цього ці функції розподілятимуть між чотирма "корпусами". Серед них:
Однією з найрадикальніших пропозицій у проєкті є ліквідація бюро у справах Африки, яке відповідає за політику США в країнах на південь від Сахари. Замість нього передбачається створити набагато менший офіс спецпосланця у справах Африки, який підпорядковуватиметься Раді нацбезпеки при Білому домі. Новий офіс зосередиться лише на кількох пріоритетних напрямках, включно зі "скоординованими антитерористичними операціями" і "стратегічним видобутком і торгівлею критично важливими природними ресурсами".
У проєкті також ідеться про те, що всі "необов'язкові" посольства і консульства в країнах на південь від Сахари будуть закриті до 1 жовтня. Дипломатів відправлять в Африку в рамках "цільових місій".
Нагадаємо, трохи більше тижня тому Дональд Трамп анонсував скорочення витрат Сполучених Штатів. Він розраховує, що сума сягне 1 трлн доларів.
"Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже наполегливо домагатися цих масштабних скорочень видатків, але ми повинні отримати схвалення законопроєкту", - писав він у своїх соцмережах.
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