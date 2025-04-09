Трамп має намір урізати витрати США на 1 трлн доларів
Президент Дональд Трамп анонсував скорочення витрат США. Він розраховує, що сума сягне 1 трлн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
"Сьогодні у мене була дуже гарна зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів, усі чудові люди. Я дав їм знати, що я ЗА ВЕЛИКЕ СПОСОБНЕ СПРОЩЕННЯ ВИТРАТ! МИ ЗБИРАЄМОСЯ ПРОВЕСТИ СТРОЧЕННЯ, сподіваємося, понад 1 трлн доларів", - пише Трамп.
Він додав, що всі ці скорочення будуть внесені в "один великий, прекрасний законопроект".
"Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже наполегливо домагатися цих масштабних скорочень видатків, але ми повинні отримати схвалення законопроєкту ЗАРАЗ. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ", - резюмував глава Білого дому.
Тарифи Трампа і намір збільшити бюджет армії
Нагадаємо, тиждень тому Трамп оголосив про введення взаємних мит практично проти всіх торгових партнерів США. Вони становлять від 10% до 49%, для кожної країни індивідуальний відсоток (мінімальні тарифи почали діяти з 5 квітня, підвищені мають почати діяти вже сьогодні, 9 квітня). Найбільше постраждав Китай, проти якого сьогодні має почати діяти мито в розмірі 104%.
Зазначимо, що заходи президента США призвели до падіння фондового ринку Америки. Однак він не відмовився від тарифної політики, порівнявши її з ліками. Водночас, за останніми даними, вже близько 70 країн звернулися до Вашингтона з проханням про переговори щодо мит.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп має намір витратити 1 трильйон доларів на армію США. За словами президента, його адміністрація вже схвалила відповідний оборонний бюджет країни.
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