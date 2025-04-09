Трамп має намір урізати витрати США на 1 трлн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Сьогодні у мене була дуже гарна зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів, усі чудові люди. Я дав їм знати, що я ЗА ВЕЛИКЕ СПОСОБНЕ СПРОЩЕННЯ ВИТРАТ! МИ ЗБИРАЄМОСЯ ПРОВЕСТИ СТРОЧЕННЯ, сподіваємося, понад 1 трлн доларів", - пише Трамп.

Він додав, що всі ці скорочення будуть внесені в "один великий, прекрасний законопроект".

"Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже наполегливо домагатися цих масштабних скорочень видатків, але ми повинні отримати схвалення законопроєкту ЗАРАЗ. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ", - резюмував глава Білого дому.