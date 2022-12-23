Трамп може втратити шанс на нове президентство: що сталося

Як зазначає видання, так званий Комітет 6 січня вважає, що поведінка Трампа під час подій біля Капітолію 6 січня 2021 року вимагає виконання конституційної заборони йому знову обіймати посаду президента.

На 814 сторінках звіту, опублікованого напередодні, очолюваний демократами Комітет сформулював висновки, які поклали провину за насильницькі події, які на кілька годин охопили законодавчий орган уряду США у той час, безпосередньо на "одну людину".

"Головною причиною подій 6 січня була одна людина, колишній президент Дональд Трамп, за яким послідували багато інших. Жодна з подій 6 січня не сталася б без нього", - йдеться у звіті.

Зазначається, що до 6 січня Трамп та його найближче оточення вчинили щонайменше 200 очевидних актів тиску і засудження між днем ​​виборів і 6 січня. Серед доказів, наданих у звіті, були також факти 68 зустрічей, спроб телефонних дзвінків або текстових повідомлень, які мали намір тиснути на державних чи місцевих чиновників з метою скасування результатів виборів.

"Рішення президента Трампа фальшиво оголосити про перемогу в ніч виборів і незаконно закликати припинити підрахунок голосів не було спонтанним рішенням. Це було сплановано", - йдеться у повідомленні.

Комітет також описав, як Трамп, його компанія та Національний комітет Республіканської партії використовували заяви про те, що вибори були вкрадені, щоб зібрати понад 250 млрд доларів як політичну підтримку виборчих перегонів.

Тож, у звіті Комітету 6 січня пропонується вжити 14-у поправку до Конституції стосовно повстання, аби заборонити Трампу та його союзникам обіймати посаду президента у майбутньому.

"Наша країна зайшла надто далеко, щоб дозволити переможеному президенту перетворитися на успішного тирана, руйнуючи наші демократичні інститути, розпалюючи насильство та відкриваючи двері для тих у нашій країні, чия ненависть і фанатизм загрожують рівності та справедливості для всіх американців", - підсумував Бенні Томпсон, конгресмен-демократ від Міссісіпі.

Комітет проголосував за направлення розслідування щодо Дональда Трампа до Міністерства юстиції щонайменше за чотирма кримінальними звинуваченнями, включаючи повстання та перешкоджання офіційному розгляду справи у Конгресі.