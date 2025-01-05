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Трамп може першим прилетіти в Україну на літаку, - Зеленський

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп може бути першим лідером, який відвідає Україну, прилетівши в країну літаком. Це було б символічно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.

"Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно", - заявив Зеленський у тригодинній бесіді.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні не працюють аеропорти і не здійснюються цивільні або будь-які ще перельоти. Винятком є військова авіація, пілоти якої працюють на захист країни.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна представила карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Пізніше в листопаді страховики визначили, що 2025 року Україна може відкрити аеропорт у Львові. Він може бути першим аеропортом у країні, який відновить авіасполучення з 2022 року.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні