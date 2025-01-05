Трамп може першим прилетіти в Україну на літаку, - Зеленський

"Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно", - заявив Зеленський у тригодинній бесіді.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні не працюють аеропорти і не здійснюються цивільні або будь-які ще перельоти. Винятком є військова авіація, пілоти якої працюють на захист країни.