Трамп може першим прилетіти в Україну на літаку, - Зеленський

Обраний президент США Дональд Трамп може бути першим лідером, який відвідає Україну, прилетівши в країну літаком. Це було б символічно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману.
"Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно", - заявив Зеленський у тригодинній бесіді.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні не працюють аеропорти і не здійснюються цивільні або будь-які ще перельоти. Винятком є військова авіація, пілоти якої працюють на захист країни.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Україна представила карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.
Пізніше в листопаді страховики визначили, що 2025 року Україна може відкрити аеропорт у Львові. Він може бути першим аеропортом у країні, який відновить авіасполучення з 2022 року.
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