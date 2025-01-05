Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, - Зеленский

"Война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - заявил Зеленский в трехчасовой беседе.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России, в Украине не работают аэропорты и не осуществляются гражданские или какие-либо еще перелеты. Исключением является военная авиация, пилоты которой работают на защиту страны.