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Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, - Зеленский

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп может быть первым лидером, который посетит Украину прилетев в страну на самолете. Это было бы символично.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

"Война закончится и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично", - заявил Зеленский в трехчасовой беседе.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России, в Украине не работают аэропорты и не осуществляются гражданские или какие-либо еще перелеты. Исключением является военная авиация, пилоты которой работают на защиту страны.

Напомним, в конце октября 2024 года Украина представила карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Позже в ноябре страховщики определили, что в 2025 году Украина может открыть аэропорт во Львове. Он может быть первым, аэропортом в стране, который возобновит авиасообщение с 2022 года.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна в Украине