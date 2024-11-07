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Трамп може назвати кілька ключових фігур нової адміністрації найближчими днями, - CNN

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Дональд Трамп знову обрався на пост президента США. Найближчими днями він може назвати кілька фігур своєї майбутньої адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, Трамп підготував низку указів, політичних документів та поправок до нормативних актів, які будуть ухвалені в перший день його вступу на посаду президента. Джерела CNN наголосили, що республіканець зосереджений на тому, що він зробить відразу після складання присяги, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

Крім того, ЗМІ додало, що в середу ввечері місто Палм-Біч, штат Флорида, було переповнене потенційними членами другої адміністрації Трампа, які змагалися за місце у рейтингу. Багато хто з них був на переможних вечірках новообраного президента у вівторок увечері і відклав свої рейси або скоригував графіки поїздок, щоб залишитися в цьому районі.

За словами джерел CNN, Трамп може оголосити про своє рішення щодо деяких ключових посад протягом кількох днів.

Нагадаємо, що у Трампа є близько 75 днів до інавгурації, щоб визначитися з кадровими рішеннями. Зокрема, йому належить вибрати, хто обійме ключові посади в новій адміністрації, і в тому числі відповідатиме за оборону, фінанси і дипломатію.

Детальніше про те, хто може увійти в команду Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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