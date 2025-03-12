Трамп про мирну угоду: з боку України ситуацію практично вирішено

За словами Трампа, "у нас була дуже складна ситуація з одного боку, яка практично вирішена" після вчорашніх переговорів з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.

Він зазначив, що США та Україна обговорили "безліч деталей". Президент додав, що Вашингтон "не хоче втрачати часу".

"Люди помирають... Зараз, коли ми сидимо тут (в Овальному кабінеті - ред.), на цьому відкритому полі, імовірно, загинуло двоє людей, це мертва рівна земля, чудові сільськогосподарські угіддя стали мертвою рівною землею. Тут немає жодного захисту, єдине, що зупиняє кулю, - це людське тіло, і ці тіла - молоді люди", - розповів Трамп.

Американський лідер назвав таку ситуацію "катастрофою".

"Я сподіваюся, що він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) збирається припинити вогонь", - додав він.