Трамп міг визнати Єрусалим столицею Ізраїлю "не безкоштовно", - ЗМІ

Визнання Єрусалима столицею Ізраїлю Дональдом Трампа під час його президентства у США у грудні 2017 року пов'язують із передачею Білому дому антикваріату та предметів давнини, які нібито нині зберігаються у його особняку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Telegraph .

У публікації зазначається, що джерела ізраїльських ЗМІ розповіли про зберігання антикваріату уряду Ізраїлю, у тому числі старовинних керамічних олійних ламп, в особняку Трампа у Флориді.

За даними газети Haaretz, "національні скарби" нібито застрягли в будинку колишнього президента США Мар-а-Лаго протягом кількох місяців, незважаючи на зусилля ізраїльської влади щодо їхнього повернення.

Повідомляється, що ці предмети, які спочатку були відправлені до Білого дому у 2019 році. Однак нещодавно були оприлюднені їхні фотографії з коробками з документами, виявленими у ванній в маєтку Трампа на тлі скандалу з висуненням звинувачення у нібито неправильному поводженні із секретними документами.

"Вивезені з Ізраїлю в 2019 році з дозволу його Управління старовини, ізраїльські скарби були відправлені до Сполучених Штатів для святкування Хануки, на якому був присутній тодішній президент Трамп. Предмети призначалися для нетривалої демонстрації у Вашингтоні, а потім протягом кількох тижнів" - йдеться у матеріалі.

Однак, як пише Hareetz, вони так і не були виставлені в Білому домі через бюрократичні труднощі, що виникли з боку офіційних осіб США. Замість того, щоб повернутися до Ізраїлю, антикваріат "застряг" у Штатах.

Як заявив журналістам колишній директор Ізраїльського управління старовини Ісраель Хассон, організація відмовилася від повернення предметів літаком або через транспортну компанію через побоювання, що вони можуть бути пошкоджені під час транспортування.

Натомість департамент планував, що один із співробітників особисто піде і забере антикваріат, але пандемія Covid-19 цьому завадила.

У результаті Управління старовини попросило Сола Фокса, великого єврейсько-американського донора організації, залишити предмети у його розпорядженні доти, доки не буде організовано їхнє повернення.

Проте раніше 2023 року Ізраїль заявив, що зниклі предмети були виявлені в Мар-а-Лаго, де й залишаються.

За даними Haaretz, зараз "за лаштунками" ведеться широкомасштабна кампанія з повернення предметів, а Управління старовини Ізраїлю звертається до міністерства закордонних справ та міністерства стратегічних справ Ізраїлю, а також до колишнього посла США Девіда Фрідмана.

В Управлінні старовини Ізраїлю заявили, що вони "знайомі із ситуацією, і вона вирішується".

"Об'єкти були передані до спалаху Covid-19, щоб представити їх тодішньому президенту США. Початковий план не спрацював, і об'єкти залишилися в США. У грудні минулого року об'єкти були вручені попередньому президентові в його будинку. Як зазначається, високопоставлені ізраїльські та американські офіційні особи спільно працюють над поверненням об'єктів на батьківщину до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

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