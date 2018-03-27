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Трамп і Макрон підтримують висилку російських дипломатів

НовиниПолітика    27.03.2018 - 19:33
Фото: Емманюель Макрон і Дональд Трамп (flickr.com-thejointstaff)
Фото: Емманюель Макрон і Дональд Трамп (flickr.com-thejointstaff)

Президенти провели телефонну розмову

Президенти США і Франції Дональд Трамп і Емманюель Макрон в ході телефонної розмови у вівторок, 27 березня, обговорили рішучу відповідь на застосування Росією отруйної речовини у Британії. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

"Обидва лідери висловили підтримку рішучої реакції Заходу на проведену Росією хімічну атаку в Солсбері, у Великобританії, включаючи висилку безлічі співробітників російської розвідки по обидві сторони Атлантики", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Трамп підкреслив необхідність активізації взаємодії з Туреччиною щодо загальних стратегічних викликів в Сирії.

"Лідери також обговорили торговельну практику між Сполученими Штатами і Європейським союзом та наступні кроки щодо протидії нечесним методам ведення торгівлі з боку Китаю", - заявили в Білому домі.

Нагадаємо, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів. зокрема, на даний момент до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 25 країн. Таким чином, на даний момент ухвалено рішення про видворення 141 росіянина.

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Теги публікації: Франція, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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