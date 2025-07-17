Трамп має силу поставити Путіна на коліна, йому потрібно це відчути, - Зеленський

Президент дав інтерв'ю для New York Post, в якому підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів для завершення війни.

Водночас він наголосив, що Трамп має силу поставити його на коліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.

"Йому потрібно це відчути", - сказав глава України.

Зеленський зауважив, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі оголошення президента в понеділок про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Однак, за його словами, даний термін означає лише більше смертей і руйнувань протягом ще майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас - це просто кожен день страшний", - сказав Зеленський.