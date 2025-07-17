Трамп має силу поставити Путіна на коліна, йому потрібно це відчути, - Зеленський

Тільки жорсткий тиск може змусити Кремль до поступок. І американський президент Дональд Трамп здатний на це.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на New York Post.
Президент дав інтерв'ю для New York Post, в якому підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів для завершення війни.
Водночас він наголосив, що Трамп має силу поставити його на коліна, прискоривши жорсткі санкції, які можуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.
"Йому потрібно це відчути", - сказав глава України.
Зеленський зауважив, що "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі оголошення президента в понеділок про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.
Однак, за його словами, даний термін означає лише більше смертей і руйнувань протягом ще майже двох місяців.
"П'ятдесят днів для нас - це просто кожен день страшний", - сказав Зеленський.
Останніми днями Дональд Трамп відкрито висловлює невдоволення тим, як повільно просуваються мирні переговори щодо України.
Колишній президент США зазначив, що сподівався на домовленість ще два місяці тому, але реального прогресу так і не сталося. У відповідь він заявив про готовність запровадити нові економічні обмеження проти Росії.
Зокрема, Трамп пригрозив введенням вторинних тарифів, якщо угоди не буде досягнуто впродовж 50 днів. За його словами, такі заходи будуть жорсткими та можуть сягнути рівня 100%.
Попри це, Трамп висловив надію, що до таких дій вдаватися не доведеться, однак наголосив, що США готові до рішучих кроків у разі необхідності.
Зауважимо, що РБК-Україна вже повідомляло, що очікує на Путіна після дедлайну Трампа в 50 днів.
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