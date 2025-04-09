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Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов

Среда 09 апреля 2025 07:10
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Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов США. Он рассчитывает, что сумма достигнет 1 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Сегодня у меня была очень хорошая встреча со спикером Палаты представителей и некоторыми из наших более консервативных членов, все замечательные люди. Я дал им знать, что я ЗА КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ! МЫ СОБИРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ СОКРАЩЕНИЯ, надеемся, более 1 трлн долларов", - пишет Трамп.

Он добавил, что все эти сокращения будут внесены в "один большой, прекрасный законопроект".

"Я, вместе с членами Палаты представителей и сенаторами, буду очень настойчиво добиваться этих масштабных сокращений расходов, но мы должны получить одобрение законопроекта СЕЙЧАС. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ", - резюмировал глава Белого дома.

Тарифы Трампа и намерение увеличить бюджет армии

Напомним, неделю назад Трамп объявил о введении взаимных пошлин практически против всех торговых партнеров США. Они составляют от 10% до 49%, для каждой страны индивидуальный процент (минимальные тарифы начали действовать с 5 апреля, повышенные должны начать действовать уже сегодня, 9 апреля). Больше всего пострадал Китай, против которого сегодня должна начать действовать пошлина в размере 104%.

Отметим, что меры президента США привели к падению фондового рынка Америки. Однако он не отказался от тарифной политики, сравнив ее с лекарством. В то же время, по последним данным, уже около 70 стран обратились к Вашингтону с просьбой о переговорах насчет пошлин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что что Дональд Трамп намерен потратить 1 триллион долларов на армию США. По словам президента, его администрация уже одобрила соответствующий оборонный бюджет страны.

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