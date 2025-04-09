Трамп намерен урезать расходы США на 1 трлн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Сегодня у меня была очень хорошая встреча со спикером Палаты представителей и некоторыми из наших более консервативных членов, все замечательные люди. Я дал им знать, что я ЗА КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ! МЫ СОБИРАЕМСЯ ПРОВЕСТИ СОКРАЩЕНИЯ, надеемся, более 1 трлн долларов", - пишет Трамп.

Он добавил, что все эти сокращения будут внесены в "один большой, прекрасный законопроект".

"Я, вместе с членами Палаты представителей и сенаторами, буду очень настойчиво добиваться этих масштабных сокращений расходов, но мы должны получить одобрение законопроекта СЕЙЧАС. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ", - резюмировал глава Белого дома.