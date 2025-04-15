Трамп любить королівську сім'ю: Венс допустив торговельну угоду з Британією

Венс заявив, що адміністрація США дуже тісно працює з урядом прем'єр-міністра Кіра Стармера над торговельною угодою.

"Президент дійсно любить Сполучене Королівство. Він любив королеву. Він захоплюється королем і любить його. Це дуже важливі відносини", - сказав він.

За його словами, Трамп - бізнесмен, і в нього є низка важливих ділових зв'язків у Британії.

"Але я думаю, що все набагато глибше. Існує справжня культурна близькість. І, звичайно, по суті, Америка - англомовна країна", - сказав віце-президент.

Таким чином, "є хороший шанс, що ми дійдемо до відмінної угоди, яка буде в інтересах обох країн", додав Венс.

Віцепрезидент США заявив, що інші європейські держави, ймовірно, також домовляться зі США, хоча процес буде складнішим.

"Зі Сполученим Королівством у нас набагато більш взаємні відносини, ніж, скажімо, з Німеччиною... Хоча ми любимо німців, вони сильно залежать від експорту до Сполучених Штатів, але доволі жорсткі щодо багатьох американських підприємств, які хотіли б експортувати до Німеччини", - сказав він.

Тарифи Трамп

Трамп не став вводити підвищене мито на Британію під час першого оголошення про тарифи 2 квітня. Проте британський імпорт у США тепер обкладається 10%-вим митом, тоді як її сталеливарний і автомобільний сектори обкладаються ставкою 25%.

Чиновники обох країн уже кілька тижнів ведуть переговори, які спочатку були зосереджені на розширенні співробітництва в галузі штучного інтелекту і технологій, але можуть також розширитися за рахунок включення продуктів харчування та інших товарів.