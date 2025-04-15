Трамп любит королевскую семью: Вэнс допустил торговую сделку с Британией

Вэнс заявил, что администрация США очень тесно работает с правительством премьер-министра Кира Стармера над торговой сделкой.

"Президент действительно любит Соединенное Королевство. Он любил королеву. Он восхищается королем и любит его. Это очень важные отношения", - сказал он.

По его словам, Трамп - бизнесмен, и у него есть ряд важных деловых связей в Британии.

"Но я думаю, что все гораздо глубже. Существует настоящая культурная близость. И, конечно, по сути, Америка - англоязычная страна", - сказал вице-президент.

Таким образом, "есть хороший шанс, что мы придем к отличному соглашению, которое будет в интересах обеих стран", добавил Вэнс.

Вице-президент США заявил, что другие европейские государства, вероятно, также договорятся с США, хотя процесс будет сложнее.

"С Соединенным Королевством у нас гораздо более взаимные отношения, чем, скажем, с Германией... Хотя мы любим немцев, они сильно зависят от экспорта в Соединенные Штаты, но довольно жестки по отношению ко многим американским предприятиям, которые хотели бы экспортировать в Германию", - сказал он.

Тарифы Трамп

Трамп не стал вводить повышенную пошлину на Британию во время первого объявления о тарифах 2 апреля. Тем не менее, британский импорт в США теперь облагается 10%-ной пошлиной, в то время как ее сталелитейный и автомобильный секторы облагаются ставкой 25%.

Чиновники обеих стран уже несколько недель ведут переговоры, которые изначально были сосредоточены на расширении сотрудничества в области искусственного интеллекта и технологий, но могут также расшириться за счет включения продуктов питания и других товаров.