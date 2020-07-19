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Трамп: коронавирус не исчезнет, если все наденут маски

Вашингтон, Воскресенье 19 июля 2020 23:29
Трамп: коронавирус не исчезнет, если все наденут маски
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент против обязательного ношения масок в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против обязательного ношения защитных масок на общенациональном уровне. В то же время, он поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трамп заявил, что "верит в маски", и что они помагают боротся с распространением вируса. В то же время президент США считает, что этого не достаточно.

"Я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - добавил он.

Трамп также выступает за то, чтобы ношение масок было добровольным. Он добавил, что не считает законным требование обязательно носить маски.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - добавил американский лидер.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра.

РБК-Украина писало, что США частично возобновляют поездки из Европы на фоне пандемии коронавируса.

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