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Трамп: коронавірус не зникне, якщо всі одягають маски

Вашингтон, Неділя 19 липня 2020 23:29
Трамп: коронавірус не зникне, якщо всі одягають маски
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент проти обов'язкового носіння масок у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає проти обов'язкового носіння захисних масок на загальнонаціональному рівні. У той же час, він підтримує американців, які носять маски для запобігання поширення коронавіруса.

Про це пише "Голос Америки".

Трамп заявив, що "вірить в маски", і що вони допомагають боротися з поширенням вірусу. У той же час президент США вважає, що цього не достатньо.

"Я не згоден з твердженням, що якщо всі одягають маски, то все зникне", - додав він.

Трамп також виступає за те, щоб носіння масок було добровільним. Він додав, що не вважає законною вимога обов'язково носити маски.

"Я хочу, щоб у людей була певна свобода", - додав американський лідер.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп вперше публічно одягнув медичну маску під час відвідування військово-медичного центру.

РБК-Україна писало, що США частково відновлюють поїздки з Європи на фоні пандемії коронавіруса.

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