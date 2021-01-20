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Трамп в конце президентства распорядился не депортировать венесуэльцев из США

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп во вторник издал указ приостановить высылку венесуэльцев из Соединенных Штатов на 18 месяцев. Он мотивирует это гуманитарным кризисом в Венесуэле, который вызвал потоки беженцев.

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Об этом сообщает Reuters.

В то же время, приказ не распространяется на венесуэльцев, которые совершили тяжкие преступления. Они могут быть высланы.

"Ухудшающееся состояние Венесуэлы, которое представляет постоянную угрозу национальной безопасности для безопасности и благополучия американского народа, требует отсрочки высылки граждан Венесуэлы, находящихся в Соединенных Штатах", - сказал Трамп перед тем, как покинуть Белый дом.

Ранее Трамп снизил квоту США на прием беженцев.

РБК-Украина писало, что в ООН заявляли, что около 3 млн мигрантов оказались в затруднительном положении из-за ограничений, вызванных COVID-19 и закрытием границ. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что ситуация с правами человека ухудшилась.

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