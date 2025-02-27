Трамп-капітулянт: Паралелі з Мюнхенською змовою 1938 року

Чи зможе президент США Дональд Трамп домогтися миру між Росією та Україною, чи на нас чекає повторення ганебної Мюнхенської угоди? Коли 1938 року Велика Британія і Франція змусили Чехословаччину поступитися Судетською областю нацистській Німеччині, вони були впевнені, що це гарантує довгостроковий мир. Однак політика умиротворення агресора-ревізіоніста принесла протилежний результат: вона створила умови для початку нової світової війни вже через рік.

Якщо мир означає врегулювання всіх питань, що викликають розбіжності між Росією та Україною, ймовірність досягнення такого миру вкрай мала. Витоки цієї війни пов'язані з бажанням президента Росії Володимира Путіна не допустити перетворення України на "Анти-Росію", тобто повернути її під контроль Кремля. Демократична, суверенна Україна, яка прагне до співпраці та інтеграції із Заходом, була несумісна з уявленнями Путіна про його "історичний обов'язок". Він уже давно стверджує, що розпад СРСР був катастрофою, а Україна не є незалежною національною державою.

Усе це означає, що справжній мир між Росією та Україною буде неможливий, поки Путін залишається в Кремлі і поки там не запанують більш реалістичні уявлення про майбутнє Росії. Нічого подібного поки що не передбачається. Але якщо мир найближчим часом неможливий, то припинення бойових дій і початок політичного процесу зі зниження напруженості цілком досяжні.

Обіцянка Трампа закінчити війну за 24 години, звичайно, не була серйозною. Він зіткнувся із завданням, на вирішення якого знадобляться не години, а місяці. Путін раніше пояснив, що не погодиться на припинення вогню, яке не передбачає територіальної експансії Росії і військово-політичного підпорядкування України. Він спробує отримати якомога більше від зустрічі з Трампом, а якщо судити з минулих зустрічей цієї двійки, такі максималістські підходи приносять результат. Згадайте неофіційну зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі 2018 року, коли президент США заявив, що вірить російському лідеру більше, ніж власним розвідслужбам.

Але чи може Трамп реально віддати Україну Путіну?

У вересні 1938 року Чехословаччина не мала жодного вибору. Ця країна навіть не була присутня за столом переговорів у Мюнхені, де Адольф Гітлер переконував французьких і британських лідерів погодитися на її розчленування. Через шість місяців Гітлер порушив угоду: німецькі танки увійшли до Праги. Трамп і Путін теж упевнені, що України не повинно бути за столом переговорів. Вони явно мають намір підготувати угоду, а потім змусити Україну прийняти її умови.

Путін, найімовірніше, буде дуже амбітним у своїх вимогах, адже він розуміє, що отримав супершанс. Трамп, напевно, домагатиметься просто припинення вогню, відклавши політичні переговори на потім. Однак Путін захоче більшого. Він не тільки наполягатиме на початкових вимогах, а й попросить скасувати західні санкції. Для Путіна ризик у тому, що він може загратися, зажадавши більше, ніж навіть Трамп вважатиме прийнятним.

Втім, якщо Путін встоїть перед спокусами, і ця двійка домовиться про територіальні та політичні умови договору, зовсім не факт, що Трамп зуміє змусити Україну прийняти їх. У 1938 році Чехословаччина вирішила не боротися, тому що її військові перспективи були абсолютно безнадійні. Але в України інша ситуація. Шанси на те, що вона просто проковтне цей кричуще несправедливий і нечесний диктат, мізерно малі.

Так, Україна втомилася від війни після багатьох років виснажливих бойових дій і регулярних російських ударів по цивільному населенню і найважливіших об'єктах інфраструктури. Однак українці розуміють, що стоїть на кону. У лютому 2022 року майже всі були впевнені, що вони зламаються під російським тиском протягом кількох днів або тижнів. Але зараз, три роки потому, Росія контролює лише близько 19% української території. Крім того, тепер і сама Україна контролює частину Курської області в Росії.

Хоча для України ставки екзистенційні, для решти Європи вони теж дуже високі. Якщо президент США не просто відмовляється засудити кричущий акт агресії, а й змушує жертву підкоритися, багато принципів НАТО ризикують випаруватися. Чи прийде Америка на захист країн Балтії та інших вразливих членів НАТО?

Такі ризики з'явилися не тільки у Європи. Що стане з гарантіями безпеки НАТО і з союзниками блоку в Азії та інших регіонах? Якщо США не хочуть захищати Україну, чи будуть вони захищати Тайвань?

Попереду критичні дні. Відтепер необхідно враховувати нове, сильне джерело світової нестабільності – уряд США.

Карл Більдт - колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції.

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