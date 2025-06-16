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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп: Іран хоче вести переговори, але це потрібно було робити раніше

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран хоче відновити переговори зі США про ядерну угоду. Але домовлятися потрібно було раніше.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSMAX у соцмережі X.

Журналісти запитали у Трампа під час саміту G7 у Канаді, чи є сигнали, що Іран хоче деескалації конфлікту з Ізраїлем.

"Так... Вони хотіли б поговорити, але вони повинні були зробити це раніше. У мене було 60 днів, у них було 60 днів, і на 61-й день я сказав, що у нас немає угоди. Вони повинні укласти угоду", - зазначив американський лідер.

Він додав, що така війна завдає болю обом сторонам, але "Ірану не здобути перемогу".

"Вони повинні поговорити, і вони повинні поговорити негайно, поки не стало занадто пізно", - уточнив президент.

Він також уникнув відповіді на запитання про те, чи є умови, за яких США стануть частиною конфлікту на Близькому Сході.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, Ізраїль минулого тижня атакував велику кількість військових і стратегічних об'єктів Ірану. Вибухи лунали в різних куточках країни.

Практично відразу ж Іран почав мститися. Але його метою стали і цивільні об'єкти. Унаслідок атак у ніч на 14 червня десятки мирних жителів дістали поранення. Також були загиблі.

Сьогодні WSJ із посиланням на власні джерела написало, що Іран уже сигналізує про готовність до зупинки конфлікту, а також до нових раундів переговорів щодо ядерної угоди зі США.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп