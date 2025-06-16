Трамп: Іран хоче вести переговори, але це потрібно було робити раніше

Журналісти запитали у Трампа під час саміту G7 у Канаді, чи є сигнали, що Іран хоче деескалації конфлікту з Ізраїлем.

"Так... Вони хотіли б поговорити, але вони повинні були зробити це раніше. У мене було 60 днів, у них було 60 днів, і на 61-й день я сказав, що у нас немає угоди. Вони повинні укласти угоду", - зазначив американський лідер.

Він додав, що така війна завдає болю обом сторонам, але "Ірану не здобути перемогу".

"Вони повинні поговорити, і вони повинні поговорити негайно, поки не стало занадто пізно", - уточнив президент.

Він також уникнув відповіді на запитання про те, чи є умови, за яких США стануть частиною конфлікту на Близькому Сході.