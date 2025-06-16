Трамп: Иран хочет вести переговоры, но это нужно было делать раньше

Журналисты спросили у Трампа во время саммита G7 в Канаде, есть ли сигналы, что Иран хочет деэскалации конфликта с Израилем.

"Да… Они хотели бы поговорить, но они должны были сделать это раньше. У меня было 60 дней, у них было 60 дней, и на 61-й день я сказал, что у нас нет соглашения. Они должны заключить соглашение", - отметил американский лидер.

Он добавил, что такая война приносит боль обеим сторонам, но "Ирану не одержать победу".

"Они должны поговорить, и они должны поговорить немедленно, пока не стало слишком поздно", - уточнил президент.

Он также ушел от ответа на вопрос о том, есть ли условия, при которых США станут частью конфликта на Ближнем Востоке.