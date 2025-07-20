Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже восени: ЗМІ дізналися, де і коли

За даними видання, Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

Або ж, зустріч із китайським лідером може відбутися в кулуарах вищезгаданого саміту, який проводитиметься в Південній Кореї.

Джерела вважають, що АТЕС є найкращою можливістю для особистої зустрічі лідерів цього року. Південнокорейські ЗМІ пишуть, Сі Цзіньпін планує відвідати цей саміт, проте участь Трампа поки що не підтверджена.

Остання зустріч на вищому рівні між двома країнами відбулася 11 липня. Тоді держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС Китаю Ван І зустрілися в Малайзії і, за їхніми словами, провели продуктивну і позитивну зустріч, присвячену тому, як мають проходити торгові переговори.

Рубіо зазначив тоді, що Трампа запросили до Китаю на зустріч із Сі, і сказав, що обидва лідери "хочуть, щоб це сталося".

Крім того, у п'ятницю міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що Китай хоче повернути свої торговельні зв'язки зі США на стабільну основу і що нещодавні переговори в Європі засвідчили, що тарифна війна не є необхідною.

Торговельна угода США і Китаю

Reuters зазначає, що США і Китай намагаються домовиться про припинення ескалації взаємних мит, яка порушила глобальну торгівлю і ланцюжки поставок.

Зокрема, у червні дві країни уклали тимчасове торговельне перемир'я. Однак воно під загрозою, оскільки 12 серпня крайній термін для укладення довгострокової угоди.