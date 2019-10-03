Трамп: Я не хотел бы выделять деньги коррумпированой стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле касался борьбы с коррупцией, поскольку Вашингтон выдлеляет помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Трампу задали вопрос о ситуации с этим телефонным разговором, содержание которого повлекло расследование о необходимости импичмента американского президента. По информации СМИ, Трамп отреагировал на этот вопрос очень раздраженно.

"Соединенные Штаты дают стране много денег. И я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована... Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", - ответил Трамп на вопрос журналиста о цели его звонка украинскому президенту.

Напомним, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Гантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Отметим, Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.