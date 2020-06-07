Трамп хотів розмістити 10 тисяч військових у Вашингтоні, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За допомогою військових хотіли зупинити порушення громадського порядку через вбивство Флойда

Президент США Дональд Трамп хотів, щоб 10 тисяч військовослужбовців були дислоковані в районі Вашингтона. За допомогою військових планувалося зупинити порушення громадського порядку через вбивство Джорджа Флойда поліцією Міннеаполіса.

Про це пише Reuters, посилаючись на високопоставленого американського чиновника.

Видання зазначає, що на зустрічі з главою США міністр оборони Марк Еспер, глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і генеральний прокурор Вільям Барр виступили проти такого розміщення.

Джерело також відзначило, що зустріч була "спірною".

Відзначимо, спочатку на тлі протестів в США в район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисячі військових, які перебували в підвищеній бойовій готовності. Зараз у Вашингтоні перебувають близько 4 тисяч нацгвардійців.

Однак пізніше командувач Нацгвардією округу Колумбія Вільям Вокер заявив, що бійців Національної гвардії США можуть почати виводити з Вашингтону вже 8 червня.

Нагадаємо, на тлі протестів у США в Вашингтоні сили безпеки заблокували будь-який підхід до Білого дому.

Як писало РБК-Україна, Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть Флойда.

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Автор: Юлия Струк