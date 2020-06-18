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Трамп не хотел оказывать военную помощь Украине, - Болтон

Новости » Политика     18.06.2020 - 09:43
Трамп не хотел оказывать военную помощь Украине, - Болтон
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Президента США 10 раз пытались уговорить оказать помощь Киеву

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в своей книге "Комната" написал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает предоставлять военную помощь Украине. Он хотел, чтобы Киев сперва передал компромат на своих политических оппонентов.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, в книге Болтон писал, что Трампа 10 раз пытались уговорить госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер, чтобы оказать военную помощь Украине. Однако президент был против отправки Киеву "чего-либо до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Хиллари Клинтон и с Байденом".

Напомним, осенью 2019 года разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трамп хотел, чтобы его украинский коллега начал расследование относительно Байдена и его сына.

Расследование должно проводиться в отношении того, какую роль играл Байден в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден.

Демократы в Конгрессе США после такого давления на Зеленского попробовали добиться импичмента Трампа. Однако Сенат, где большинство мест у республиканцев не поддержали такое решение.

Также Дональд Трамп заявлял, что Болтон будет привлечен к уголовной ответственности, если будет опубликована его книга.

Белый дом планировал запретить публиковать мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, пока из них не будут удалены засекреченные данные.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины помощь УкраинеДональд ТрампкнигиДжон Болтон
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