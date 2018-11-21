Трамп хотел начать расследование против Клинтон, - NYT

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США обсуждал инициативу с юрисконсультом Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп весной 2018 года выражал заинтересованность в начале судебного преследования двух его политических оппонентов- соперника по президентской кампании, кандидата в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что с распоряжением начать соответствующие процедуры американский политик, по данным источников издания, собирался обратиться в Минюст. Однако перед тем как дать ведомству такие указания, о своих планах он рассказал юрисконсульту Белого дома Дональду МакГану.

В свою очередь, МакГан идею президента отверг, заявив, что у него нет полномочий инициировать такое судебное разбирательство, сообщили собеседники издания.

Однако, в разговоре с Трампом МакГан допустил, что может запросить о проведении соответствующих расследований.

Однако подобные действия, как указал юристконсульт, могут вызвать обвинения в злоупотреблении властью.

Чтобы доказать свою точку зрения, МакГан, как рассказали источники NYT, поручил адвокатам Белого дома написать для президента США служебную записку и предупредить, что, если тот попросит правоохранительные органы начать расследования в отношении своих соперников, он может столкнуться с рядом последствий, включая возможный импичмент.

Прочитал ли Трамп эту бумагу и настаивает ли на судебном преследовании Клинтон и Коми, не ясно.

Вместе с тем, по словам двух источников, которые обсуждали это с президентом США, Трамп продолжил обсуждать инициативу в частных беседах, в том числе интересовался возможным назначением второго спецпрокура для производств в отношении экс-кандидата в президенты США и бывшего главы ФБР.

Помимо этого, как отмечается, Трамп неоднократно выражал разочарование из-за "неспособности нового главы ФБР Кристофера Рэя более настойчиво расследовать" действия Клинтон.

В связи с этим Трамп, по его данным, даже называл директора ФБР слабым. Этот пост Рэй занял в прошлом году, уже после того, как был уволен Коми.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что может присоединиться к расследованию дела с электронными письмами его оппонентки на выборах Хиллари Клинтон.

Также РБК-Украина писало, то Трамп настаивал на заговоре Хиллари Клинтон с Россией.