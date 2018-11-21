Трамп хотів почати розслідування проти Клінтон, - NYT

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США обговорював ініціативу з юрисконсультом Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп навесні 2018 року висловлював зацікавленість у початку судового переслідування його політичних опонентів - суперника по президентській кампанії кандидата в президенти США 2016 року Хілларі Клінтон і колишнього глави ФБР Джеймса Комі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Наголошується, що з розпорядженням почати відповідні процедури американський політик, за даними джерел видання, збирався звернутися в Мін'юст. Однак перед тим як дати відомству такі вказівки, про свої плани він розповів юрисконсульту Білого дому Дональду МакГану.

У свою чергу, МакГан ідею президента відкинув, заявивши, що у нього немає повноважень ініціювати таке судовий розгляд, повідомили співрозмовники видання.

Однак, у розмові з Трампом МакГан допустив, що може зробити запит щодо проведення відповідних розслідувань.

Однак подібні дії, як вказав юристконсульт, можуть викликати звинувачення у зловживанні владою.

Щоб довести свою точку зору, МакГан, як розповіли джерела NYT, доручив адвокатам Білого дому написати для президента США службову записку і попередити, що, якщо той попросить правоохоронні органи почати розслідування відносно своїх суперників, він може зіткнутися з низкою наслідків, включаючи можливий імпічмент.

Чи прочитав Трамп цей папір і чи наполягає на судовому переслідуванні Клінтон і Комі, не ясно.

Разом з тим, за словами двох джерел, які обговорювали це з президентом США, Трамп продовжив обговорювати ініціативу в приватних бесідах, у тому числі цікавився можливим призначенням другого спецпрокура для виробництв щодо екс-кандидата в президенти США і колишнього глави ФБР.

Крім цього, Трамп неодноразово висловлював розчарування через "нездатність нового глави ФБР Крістофера Рея більш наполегливо розслідувати" дії Клінтон.

У зв'язку з цим Трамп, за його даними, навіть називав директора ФБР слабким. Цей пост Рей зайняв у минулому році, вже після того, як був звільнений Комі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що може приєднатися до розслідування справи з електронними листами його опонентки на виборах Хілларі Клінтон.

Також РБК-Україна писало, то Трамп наполягав на змову Хілларі Клінтон з Росією.