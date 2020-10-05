Трамп пообещал неожиданный визит сторонникам, собравшимся перед больницей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может лично выйти к сторонникам, собравшимся перед Национальным военно-медицинским центром имени Уолтера Рида, где он лечится от коронавируса. Глава Белого дома записал второе по счету видеообращение с того момента, когда у него был диагностирован COVID-19.

Видеообращение Трампа размещено на его странице в Twitter.

"Я думаю, что мы устроим небольшой сюрприз для тех великолепных патриотов, которые собрались на улице. У них с собой флаги в поддержку Трампа, и они любят свою страну, так что я вскоре устрою небольшой неожиданный визит", - сказал он.

Напомним, американский президент сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что болезнь обнаружили также у его жены Мелании Трамп.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о плохом состоянии Трампа, добавив, что следующие 24 часа будут критическими.

После этого Трамп опубликовал видео, в котором заверил, что с ним все хорошо.