Трамп пообіцяв несподіваний візит прихильникам, які забралися перед лікарнею

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом може особисто вийти до прихильників, які зібралися перед Національним військово-медичним центром імені Уолтера Ріда, де він лікується від коронавірусу. Глава Білого дому записав другий за рахунком відеозвернення з того моменту, коли у нього був діагностований COVID-19.

Відеозвернення Трампа розміщене на його сторінці в Twitter.

"Я думаю, що ми влаштуємо невеличкий сюрприз для тих чудових патріотів, які зібралися на вулиці. У них з собою прапори на підтримку Трампа, і вони люблять свою країну, так що я незабаром влаштую невеликий несподіваний візит", - сказав він.

Нагадаємо, американський президент повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив про поганий стан Трампа, додавши, що наступні 24 години будуть критичними.

Після цього Трамп опублікував відео, у якому запевнив, що з ним все добре.