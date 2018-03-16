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Трамп хоче звільнити помічника з національної безпеки, - Washington Post

НовиниПолітика    16.03.2018 - 05:21
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дональд Трамп має намір звільнити свого помічника Макмастера

Президент США Дональд Трамп має намір звільнити свого помічника з національної безпеки Герберта Макмастера. Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, глава держави вже готовий піти на цей крок. Однак поки йде підбір сильного кандидата на цю посаду. Крім того, Трамп не хоче, щоб це виглядало принизливо для Макмастера.

Разом з тим, в Білому домі поки не коментують це питання. При цьому, як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на неназваного представника Білого дому, Трамп ще не прийняв остаточного рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря. На його місце призначений керівник Центрального розвідуправління Майк Помпео.

Рекс Уейн Тіллерсон - американський підприємець і індустріальний менеджер, головний виконавчий директор і голова ради директорів нафтової корпорації ExxonMobil. У грудні 2016 року запропонований на посаду державного секретаря обраним президентом США Дональдом Трампом. Посаду держсекретаря Тіллерсон зайняв 1 лютого 2017.

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Теги: Сполучені Штати Америки, увольнение, советник, Дональд Трамп
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