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Пентагон усилит границу с Мексикой 800 военными

Новости » Общество    26.10.2018 - 00:29
Фото: глава Пентагона Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)
Фото: глава Пентагона Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Усиление границ должно не допустить в США мигрантов из Латинской Америки

Оборонное ведомство Соединенных Штатов планирует направить до 800 военных на границу США и Мексики. Об этом сообщили источники AFP в американском правительстве, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Цель такого усиления границ - не допустить в США мигрантов из Латинской Америки.

Отмечается, что военные будут вызваны с различных баз США для усиления примерно двух тысяч национальных гвардейцев, уже расквартированных на границе.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, по информации источников, подпишет необходимые распоряжения в течение суток.

"Я вызову военных, чтобы справиться с этой национальной чрезвычайной ситуацией", - заявил ранее в четверг, 25 октября, президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике закрыть границу из-за потока мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

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