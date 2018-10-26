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Трамп не хоче витрачати мільярди доларів на незаконних мігрантів

Новини » Політика    26.10.2018 - 18:04
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США заявив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського лідера.

Він заявив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".

Трамп не хоче витрачати мільярди доларів на незаконних мігрантів

"Сполучені Штати витрачали мільярди доларів на рік на незаконну імміграцію. Це не продовжуватиметься. Демократи повинні дати нам голоси, щоб прийняти жорсткі (але справедливі) закони. Якщо ні, ми будемо змушені грати набагато жорсткіше", - підкреслив американський президент.

Нагадаємо, оборонне відомство США планує направити до 800 військових на кордон США і Мексики. Мета такого посилення кордонів - не допустити в країну мігрантів з Латинської Америки. Зазначалося, що військові будуть викликані з різних баз США для посилення приблизно двох тисяч національних гвардійців, вже розквартированих на кордоні.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня президент Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадора.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМігранти
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