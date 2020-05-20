Трамп хочет снизить налог на зарплаты

Президент США Дональд Трамп хочет увидеть снижение налога на заработную плату на 7,6%. Он надеется, что такой шаг поможет смягчить американцам экономический ущерб от пандемии коронавируса.

Об этом заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, сообщает Reuters.

Он также отметил, что Белый дом рассматривает возможные стимулы для работодателей, которые готовы возвращать производство в США.

"Мы предложили налоговые каникулы с заработной платы, чтобы люди, которые возвращаются на работу, получали снижение налога на заработную плату на 7,6%, чтобы их зарплата после уплаты налогов повысилась", - сказал Кудлоу.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что все штаты начали запускать свою экономику после карантина из-за коронавируса.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики, поскольку все больше штатов снова открываются для бизнеса.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина правительство уже вложило в экономику около 3 трлн долларов стимулов.

Экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.