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Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, - міністр торгівлі США

Вашингтон, Понеділок 03 березня 2025 19:42
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Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, - міністр торгівлі США Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський йшов у відставку після їхньої сварки в Білому домі.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр торгівлі США Говард Лютник.

Кореспондент CNN Памела Браун запитала у Лютника, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку.

"Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", - запевнив у відповідь міністр торгівлі США.

Також він додав, що Трамп "обміркує, що робити і як реагувати" в контексті подальших кроків і можливого припинення допомоги Україні.

"Він збирається з'ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії і які інструменти він може використати щодо України, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - розповів Лютник.

Сварка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відзначився скандальними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Це сталося після того, як американська і російська делегації провели зустріч у Саудівській Аравії.

При цьому минулого тижня між Зеленським і Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Білому домі. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".

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