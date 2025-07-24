Трамп хочет, чтобы Маск "процветал": субсидии забирать не будет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social .

"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, отобрав часть или даже все крупные субсидии, которые он получает от правительства США. Это неправда! Я хочу, чтобы Илон - и вообще весь бизнес в нашей стране - процветал", - написал Трамп.

Он уточнил, что чем лучше дела у американского бизнеса, тем лучше дела у США. И это "хорошо для всех".

"Мы каждый день ставим рекорды, и я хочу, чтобы так продолжалось", - добавил президент.