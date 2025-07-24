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Трамп хочет, чтобы Маск "процветал": субсидии забирать не будет

Вашингтон, Четверг 24 июля 2025 17:22
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Трамп хочет, чтобы Маск "процветал": субсидии забирать не будет Фото: Илон Маск и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп обещает не забирать субсидии у компаний бывшего главы Департамента эффективности правительства Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.

"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, отобрав часть или даже все крупные субсидии, которые он получает от правительства США. Это неправда! Я хочу, чтобы Илон - и вообще весь бизнес в нашей стране - процветал", - написал Трамп.

Он уточнил, что чем лучше дела у американского бизнеса, тем лучше дела у США. И это "хорошо для всех".

"Мы каждый день ставим рекорды, и я хочу, чтобы так продолжалось", - добавил президент.

Ссора Трампа и Маска

Конфликт Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся в конце мая - начале июня 2025 года, когда Маск резко раскритиковал законопроект Трампа, известный как "One Big Beautiful Bill".

Маск назвал его "отвратительным извращением" и упрекнул Трампа в увеличении госрасходов и росте долга. Более того, он обвинил законопроект в уничтожении рабочих мест и нанесении стратегического ущерба стране.

В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска - Tesla, SpaceX, Starlink и другие - правительственных субсидий и контрактов.

На этом фоне Маск ушел с должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE), на которую его назначил Трамп.

Только несколько недель назад американский лидер допустил, что он может депортировать Маска.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск Субсидии
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