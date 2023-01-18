Трамп хоче повернутися в Facebook та Twitter перед новими виборами, - NBC

Президентська кампанія колишнього президента США Дональда Трампа звернулась до материнської компанії Facebook з проханням розблокувати його обліковий запис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Трамп планує повернутися в соцмережі перед виборами президента, які відбудуться у 2024 році.
За даними західних ЗМІ, аккаунти Трампа у Facebook та Instagram можуть розблокувати до кінця місяця.
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