Трамп хоче повернутися в Facebook та Twitter перед новими виборами, - NBC

Президентська кампанія колишнього президента США Дональда Трампа звернулась до материнської компанії Facebook з проханням розблокувати його обліковий запис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Трамп планує повернутися в соцмережі перед виборами президента, які відбудуться у 2024 році.

Після повернення доступу до облікового запису Трампа у Twitter, кампанія експрезидента офіційно звернулась до материнської компанії Facebook з проханням розблокувати там його обліковий запис після того, як його було заблоковано у відповідь на штурм Капітолія США два роки тому.

"Ми вважаємо, що блокування облікового запису президента Трампа на Facebook різко спотворило і загальмувало публічний дискурс", - написала кампанія Трампа у своєму листі Meta.

Представник Meta відмовився коментувати це звернення, окрім того, що компанія заявила, що оголосить рішення найближчими тижнями відповідно до процесу, який вони виклали.

Нагадаємо, Facebook і Twitter забанили експрезидента США через день після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій і втрутився в роботу Конгресу під час підрахунку голосів виборців, щоб перешкодити засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Тоді Facebook вирішив запровадити обмежену заборону на Трампа, яка мала бути розглянута через два роки, й може бути розглянута починаючи вже з 7 січня цього року.