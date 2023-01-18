Трамп хочет вернуться в Facebook и Twitter перед новыми выборами, - NBC

Президентская кампания бывшего президента США Дональда Трампа обратилась к материнской компании Facebook с просьбой разблокировать его аккаунт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Трамп планирует вернуться в соцсети перед выборами президента, которые пройдут в 2024 году.

После возвращения доступа к аккаунту Трампа в Twitter, кампания экс-президента официально обратилась к материнской компании Facebook с просьбой разблокировать там его аккаунт после того, как он был заблокирован в ответ на штурм Капитолия США два года назад.

"Мы считаем, что блокирование аккаунта президента Трампа на Facebook резко исказило и затормозило публичный дискурс", - написала кампания Трампа в своем письме Meta.

Представитель Meta отказался комментировать это обращение, кроме того, что компания заявила, что объявит решение в ближайшие недели в соответствии с процессом, который они изложили.

Напомним, Facebook и Twitter забанили экс-президента США через день после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий и вмешалась в работу Конгресса при подсчете голосов избирателей, чтобы помешать засвидетельствовать победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Тогда Facebook решил ввести ограниченный запрет на Трампа, который должен быть рассмотрен через два года, и может быть рассмотрен уже с 7 января этого года.