Трамп хоче помилувати учасників заворушень у Капітолії

Під час бесіди Трамп заявив, що у свій перший день на посаді президента надасть юридичну допомогу учасникам заворушень 6 січня 2021 року, які, за його словами, зазнали "дуже огидної системи". Крім цього, він прокоментував їхнє місцезнаходження у в'язниці.

"Я діятиму дуже швидко. Перший день. Вони знаходяться там уже багато, і вони знаходяться в брудному, огидному місці, яке навіть не повинно бути відкрито", - сказав він.

Водночас, новий глава держави зазначив, що можуть бути деякі винятки з його помилувань. Зокрема, якщо хтось радикальний або божевільний.

Також Трамп не відкинув можливості помилування осіб, які визнали себе винними в нападі на поліцейських.

"Бо вони не мали вибору", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання про більш ніж 900 інших людей, які визнали себе винними у зв'язку з нападом, але не були звинувачені в нападі на офіцерів, Трамп припустив, що на них було здійснено несправедливий тиск змусити визнати себе винними.

NBC News пише, що щонайменше 1572 обвинуваченим було пред'явлено звинувачення, і понад 1251 людей було засуджено або визнано винними у нападі. З них щонайменше 645 обвинувачених було засуджено до строків позбавлення волі від кількох днів до 22 років у федеральній в'язниці.

Наразі під вартою перебуває близько 250 осіб, більшість із яких відбувають покарання після винесення обвинувального вироку. Декілька людей перебувають під вартою до суду за розпорядженням федерального судді.

Також під час інтерв'ю Трамп сказав, що не намагатиметься налаштувати Міністерство юстиції проти своїх політичних супротивників. При цьому попередив, що деякі члени комітету Палати представників, які розслідували напад 6 січня, "мають сісти до в'язниці".