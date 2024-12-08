Трамп хочет помиловать участников беспорядков в Капитолии

Избранный президент США Дональд Трамп намерен помиловать участников штурма Капитолия. Он планирует сделать это в первый день после инаугурации.фо
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу NBC News.
В ходе беседы Трамп заявил, что в свой первый на должности президента предоставит юридическую помощь участникам беспорядков 6 января 2021 года, которые, по его словам, подверглись "очень отвратительной системе". Помимо этого он прокомментировал их местонахождение в тюрьме.
"Я буду действовать очень быстро. Первый день. Они находятся там уже много, и они находятся в грязном, отвратительном месте, которое даже не должно быть открыто", - сказал он.
В то же время новый глава государства отметил, что могут быть некоторые исключения из его помилований. В частности, если кто-то радикален или сумасшедший.
Также Трамп не исключил возможности помилования лиц, которые признали себя виновными в нападении на полицейских.
"Потому что у них не было выбора", - объяснил он.
Отвечая на вопрос о более чем 900 других людях, которые признали себя виновными в связи с нападением, но не были обвинены в нападении на офицеров, Трамп предположил, что на них было оказано несправедливое давление заставить из признать себя виновными.
NBC News пишет, что по меньшей мере 1572 обвиняемым были предъявлены обвинения, и более 1251 людей были осуждены или признаны виновными в нападении. Из них минимум 645 обвиняемых были приговорены к срокам лишения свободы от нескольких дней до 22 лет в федеральной тюрьме.
В настоящее время под стражей находится около 250 человек, большинство из которых отбывают наказание после вынесения обвинительного приговора. Несколько человек находятся под стражей до суда по распоряжению федерального судьи.
Также в ходе интервью Трамп сказал, что не будет пытаться настроить Министерство юстиции против своих политических противников. При этом предупредил, что некоторые члены комитета Палаты представителей, которые расследовали нападение 6 января, "должны сесть в тюрьму".
Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где Конгресс США собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил ныне еще пока действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Однако в ходе этих событий, протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате случившегося погибли пять человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.