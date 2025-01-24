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Трамп хоче допомоги Китаю у завершенні війни в Україні: що відповів Пекін

Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай вітає наміри президента США Дональда Трампа завершити "українську кризу". Пекін продовжить сприяти переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Речниця на брифінгу прокоментувала заяву Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі про те, що він очікує на допомогу Китай у завершенні війни в Україні. 

Вона наголосила, що діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом вирішення "української кризи" (так Китай називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну).

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи"", - сказала Мао Нін.

Журналісти також попросили речницю підтвердити заяву Трампа про те, він обговорював війну РФ проти України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Щодо кризи в Україні, Китай залишатиметься відданим сприянню мирних переговорів, і ми готові підтримувати зв’язок з усіма сторонами", - додала вона.

Позиція Китаю щодо війни

Китай заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Пекін продовжує співпрацювати з РФ в економічній сфері та торгівлі і навіть укріплює відносини.

У Китаї виступають за переговори між Україною та Росією. Також Пекін запропонував свій "мирний план". Проте представники України розкритикували його, оскільки він передбачає поступки.

Під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. Варто додати, що минулого тижня Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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