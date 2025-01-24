Трамп хоче допомоги Китаю у завершенні війни в Україні: що відповів Пекін

Речниця на брифінгу прокоментувала заяву Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі про те, що він очікує на допомогу Китай у завершенні війни в Україні.

Вона наголосила, що діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом вирішення "української кризи" (так Китай називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну).

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання "української кризи"", - сказала Мао Нін.

Журналісти також попросили речницю підтвердити заяву Трампа про те, він обговорював війну РФ проти України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Щодо кризи в Україні, Китай залишатиметься відданим сприянню мирних переговорів, і ми готові підтримувати зв’язок з усіма сторонами", - додала вона.