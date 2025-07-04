Трамп готує тарифи: долар втрачає позиції перед дедлайном 9 липня

Індекс долара до світових валют знизився 4 липня на 0,1% до 96,93, євро зріс до 1,1775 долара. Індекс долара рухається до другого тижневого зниження поспіль на тлі зростаючих побоювань з приводу фінансової стійкості США.

Податкова реформа і зростання держборгу

Палата представників США, де домінують республіканці, схвалила законопроєкт Трампа, прозваний "Великий прекрасний закон". За оцінками, він збільшить національний борг на 3,4 трильйона доларів, довівши його до 36,2 трильйона. Президент Трамп планує підписати документ у п'ятницю.

Торгові переговори

Оскільки у США святкують День незалежності, загальна увага переключається на встановлений Трампом крайній термін 9 липня, коли набудуть чинності масштабні мита для таких країн, як Японія, які ще не уклали торговельні угоди.

Трамп заявив, що 4 липня багато країн отримають листи із зазначенням ставок мит, з якими їм доведеться зіткнутися. Це ознаменує собою перехід від колишніх обіцянок про підписання індивідуальних угод з торговими партнерами.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок єдиної валюти прагне до торговельної угоди "в принципі" зі США до крайнього терміну. Японія, яка останнім часом була об'єктом гніву Трампа, як повідомляється, знову відправляє свого головного торговельного парламентера до США вже цими вихідними.

Реакція валютних ринків

Індекс долара показав найгіршу першу половину року з 1973 року, оскільки хаотичне введення Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій.

