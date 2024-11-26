Трамп готовит масштабный план по увеличению экспорта газа и добычи нефти, - Reuters

Переходная команда Дональда Трампа готовит широкомасштабный энергетический пакет мер, который будет представлен в течение нескольких дней после его вступления в должность. Пакет будет включать в себя одобрение разрешений на экспорт для новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение объемов бурения нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Контрольный список по вопросам энергетики в значительной степени отражает обещания, данные Трампом в ходе предвыборной кампании, однако план обнародовать список уже с первого дня гарантирует, что добыча нефти и газа станет, наряду с иммиграцией, одним из столпов ранней повестки дня Трампа.

Источники сообщили, что республиканец Трамп также планирует отменить некоторые ключевые климатические законы и постановления своего предшественника-демократа Джо Байдена, такие как налоговые льготы для электромобилей и новые стандарты для чистых электростанций, направленные на постепенный отказ от угля и природного газа.

Первоочередной задачей станет отмена паузы президента Байдена в год выборов в отношении новых разрешений на экспорт СПГ и быстрое утверждение находящихся на рассмотрении разрешений, сообщили источники. Трамп также постарается ускорить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и быстро возобновить пятилетние планы бурения у побережья США, чтобы включить больше продаж аренды, сообщили источники.

В качестве символического жеста Трамп попытается одобрить трубопровод Keystone, вопрос, который был экологической точкой споров и который был остановлен после того, как Байден отменил ключевое разрешение в свой первый день в должности. Но любой компании, которая хочет построить многомиллиардный проект по транспортировке канадской сырой нефти в США, придется начинать с нуля, поскольку такие вещи, как сервитуты, были возвращены землевладельцам.

"Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп с первого дня воспользуется своей исполнительной властью, чтобы выполнить обещания, которые он дал им в ходе предвыборной кампании", - сказала в своем заявлении пресс-секретарь Трампа по вопросам перехода Каролин Ливитт.

Многие элементы плана потребуют времени для прохождения через Конгресс или регулирующую систему страны. Трамп пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики в свой первый день в должности, что может позволить обойти эти барьеры, чтобы ввести некоторые изменения по ускоренному графику.

Планы по СПГ

Байден заморозил новые разрешения на экспорт СПГ в январе, чтобы изучить воздействие на окружающую среду, в предвыборном движении, направленном на получение выгод от зеленых избирательных блоков партии. Без разрешений на экспорт застройщики не могут продолжать многолетние планы строительства новых проектов. Среди отложенных проектов - CP2 Venture Global, Commonwealth LNG и Energy Transfer, Комплекс Лейк-Чарльз, все они находятся в Луизиане.

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем природного газа и в 2022 году стали крупнейшим экспортером СПГ, поскольку Европа надеялась, что Америка поможет ей избавиться от огромных поставок энергоносителей из России после вторжения в Украину.

Администрация Байдена обещала опубликовать экологическое исследование до того, как Трамп вступит в Белый дом 20 января, но оно не окажет никакого влияния на новую администрацию, сообщили источники.

"Вопрос СПГ отложен, и он планирует занять жесткую позицию по этому вопросу", - сообщил один из источников.

По данным федеральных записей, существует пять проектов по экспорту СПГ из США, которые были одобрены Федеральной комиссией по регулированию энергетики, но все еще ожидают одобрения Министерства энергетики.

Пауза Байдена также остановила необходимые экологические экспертизы, часть которых все еще может потребоваться для того, чтобы пять ожидающих разрешения Министерства энергетики выдержали юридическую проверку.

Возможности бурения на морских и федеральных землях

Трамп будет стремиться ускорить бурение у побережья США и на федеральных землях.

По данным федеральных органов, среднее время получения разрешения на бурение на федеральных и индейских землях составило 258 дней за первые три года правления Байдена, тогда как за четыре года президентства Трампа оно составляло 172 дня.

По словам источников, ожидается, что Трамп ускорит выдачу разрешений, будет чаще проводить продажи и предлагать земли, которые с большей вероятностью будут пригодны для добычи нефти.

По данным федеральных записей, несмотря на задержку в выдаче разрешений, Министерство внутренних дел Байдена в среднем одобрило больше разрешений на бурение нефтяных скважин на суше, чем первая администрация Трампа.

По данным федеральных властей, добыча нефти на федеральных землях и водах достигла рекордного уровня в 2023 году, а добыча газа - самого высокого уровня с 2016 года.

Бурение на федеральных землях и водах обеспечивает около четверти добычи нефти в США и 12% добычи газа.