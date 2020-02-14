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Трамп готов засекретить президентские звонки

Новости » В мире     14.02.2020 - 01:43
Трамп готов засекретить президентские звонки
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

По словам Трампа, в мониторинге президентских звонков иногда участвуют до 25 человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что может положить конец практике, согласно которой его беседы с иностранными лидерами могут слушать другие сотрудники Белого дома. Об этом он сказал в интервью радиостанции iHeart.

По словам Трампа, эта традиция является наследием прежних администраций.

"Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой", - заявил президент США.

По его словам, в мониторинге президентских звонков иногда участвуют до 25 человек - от стажеров администрации до госсекретаря.

Напомним, американский Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента. Президент США был признан невиновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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