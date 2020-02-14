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Трамп готовий засекретити президентські дзвінки

Новини » В світі     14.02.2020 - 01:43
Трамп готовий засекретити президентські дзвінки
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

За словами Трампа, у моніторингу президентських дзвінків іноді беруть участь до 25 осіб

Президент США Дональд Трамп заявив, що може покласти край практиці, згідно з якою його бесіди з іноземними лідерами можуть слухати інші співробітники Білого дому. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції iHeart.

За словами Трампа, ця традиція є спадщиною попередніх адміністрацій.

"Це те, що відбувається на протязі багатьох років. Коли ти дзвониш іноземної лідеру, люди слухають. Я можу покінчити з цією практикою", - заявив президент США.

За його словами, у моніторингу президентських дзвінків іноді беруть участь до 25 осіб - від стажерів адміністрації до держсекретаря.

Нагадаємо, американський Сенат виправдав Трампа за обома статтями звинувачення в рамках імпічменту. Президент США був визнаний винним у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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