Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов, - CNN

Решение президента США по российским дипломатам могут объявить в начале следующей недели

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны несколько российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Об этом сообщили осведомленные источники, передает CNN.

По информации собеседника телеканала, меры реагирования на сложившуюся ситуацию обсуждались на заседании Совета в пятницу, 23 марта.

Он также сообщил, что Трампу рекомендовали выслать "некоторое количество" сотрудников российской дипломатической миссии.

Отмечается, что Совет нацбезопасности разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России,и самым серьезным из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация и была принята по итогам совещания.

Собеседник добавил, что Трамп пока раздумывает, но если президент США решит последовать совету, то об этом объявят уже в начале следующей недели.

Кроме того, высокопоставленный иностранный дипломат рассказал телеканалу, что скорее всего уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и несколько других стран.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю стоит начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, занимающихся шпионажем.