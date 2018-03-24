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Трамп готовий вислати російських дипломатів, - Вloomberg

НовиниПолітика    24.03.2018 - 17:37
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників

Президент США Дональд Трамп готовий вислати російських дипломатів з країни після отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Про це повідомляє агентство Вloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Повідомляється, що Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників, про висилку дипломатів. Ймовірно, остаточне рішення буде оголошено в понеділок.
Згідно з інформацією видання, Трамп хоче упевнитися, що європейські союзники США також зроблять схожі кроки щодо Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки США рекомендувала Трампу вислати з країни кілька російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля.

Відзначається, що Рада нацбезпеки розробляла кілька варіантів відповіді на дії Росії, і найсерйознішим з розглянутих була висилка дипломатів, саме ця рекомендація і була прийнята за підсумками наради.

У США запропонували заборонити пристрої, що підвищують скорострільність зброї Ще 20 європейських країн мають намір вислати російських дипломатів
Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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