Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом, - Yonhap

Официального подтверждения того, что глава КНДР находится на борту самолета, пока нет

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын вылетел утром в воскресенье, 10 июня, в Сингапур для участия в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об єтом сообщили источники, передает Yonhap.

По информации собеседников агентства, Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, который используется для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.

Он вылетел в 8:30 по местному времени (2:30 по Киеву).

В то же время официального подтверждения того, что Ким Чен Ын находится на борту этого самолета, пока нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 9 июня, вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур, заявив, что надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира".

Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".