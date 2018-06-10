Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом, - Yonhap

НовостиПолитика    10.06.2018 - 05:29
Фото: Ким Чен Ын ( twitter.com/kcna koreannews)
Фото: Ким Чен Ын ( twitter.com/kcna koreannews)

Официального подтверждения того, что глава КНДР находится на борту самолета, пока нет

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын вылетел утром в воскресенье, 10 июня, в Сингапур для участия в запланированной на 12 июня встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об єтом сообщили источники, передает Yonhap.

По информации собеседников агентства, Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, который используется для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.

Он вылетел в 8:30 по местному времени (2:30 по Киеву).

В то же время официального подтверждения того, что Ким Чен Ын находится на борту этого самолета, пока нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 9 июня, вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур, заявив, что надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира".

Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

 

Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать Северную Корею по-настоящему великой
Теги публикации: КНДР, встреча, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь