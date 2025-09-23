Трамп на Генасамблеї ООН пройшовся по країнах, які визнали Палестину: подарунок для ХАМАС

Бойовики ХАМАС продовжують відмовлятися від завершення війни з Ізраїлем. Визнання палестинської держави з боку деяких країн - занадто великий подарунок для терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.
За словами Трампа, ХАМАС неодноразово відкидав розумні пропозиції про мир з Ізраїлем.
"Деякі тут, у цій організації (ООН - ред.), намагаються в односторонньому порядку визнати палестинську державу, підживлюючи лише конфлікт, але це занадто великий подарунок для терористів ХАМАС. Це буде нагородою їм за ці жахливі злодіяння, зокрема 7 жовтня 2023 року. Вони відмовляються заручників звільнити, прийняти припинення вогню", - додав президент.
Він зазначив, що ХАМАС уже й так "дуже багато забрав". Як додав Трамп, зараз світу потрібно об'єднається під одним посилом: "звільніть заручників".
Американський лідер сказав, що війну в Секторі Гази потрібно зупинити негайно і для цього необхідно вести переговори, а також звільнити всіх заручників.
Нагадаємо, раніше Велика Британія, Канада, Австралія, Португалія та Франція визнали палестинську державу.
Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про таке рішення просто під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.
Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху, коментуючи такі кроки, наголосив, що це ставить під загрозу існування Ізраїлю.
Детальніше про визнання Палестини і які можуть бути наслідки - в матеріалі РБК-Україна.