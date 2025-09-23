Трамп на Генасамблеї ООН пройшовся по країнах, які визнали Палестину: подарунок для ХАМАС

За словами Трампа, ХАМАС неодноразово відкидав розумні пропозиції про мир з Ізраїлем.

"Деякі тут, у цій організації (ООН - ред.), намагаються в односторонньому порядку визнати палестинську державу, підживлюючи лише конфлікт, але це занадто великий подарунок для терористів ХАМАС. Це буде нагородою їм за ці жахливі злодіяння, зокрема 7 жовтня 2023 року. Вони відмовляються заручників звільнити, прийняти припинення вогню", - додав президент.

Він зазначив, що ХАМАС уже й так "дуже багато забрав". Як додав Трамп, зараз світу потрібно об'єднається під одним посилом: "звільніть заручників".

Американський лідер сказав, що війну в Секторі Гази потрібно зупинити негайно і для цього необхідно вести переговори, а також звільнити всіх заручників.