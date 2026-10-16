Трамп фактично підтвердив відставку нового спікера Білого дому
Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що нова прес-секретар Білого дому Кеті Захарія йде у відставку, не встигнувши опрацювати тиждень. При цьому він не поспішає призначати нового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п'ятницю Трамп заявив журналістам, що попросив Захарію переглянути своє рішення про продовження роботи після того, як вона зіткнулася із жорсткою критикою у пресі у перші дні своєї роботи.
"Я сказав їй: "Думаю, тобі краще бути щасливою, хоча я не впевнений, що ти взагалі зможеш бути щасливою у всій цій ситуації"... Я чесно сказав їй: "На твоєму місці я б передумав... подумав би про це. Але я б передумав", - сказав Трамп, додавши, що маю намір повернутися до розмови із Захарією пізніше.
За словами двох джерел Reuters, Трамп найняв Захарію після того, як висловив стурбованість з приводу висвітлення його адміністрації у ЗМІ, вважаючи, що йому потрібен новий прес-секретар, який міг би наголосити на його досягнення.
Також президент США дав телефонне інтерв'ю телеканалу Fox News, де заявив, що не поспішає призначати нового прес-секретаря.
Reuters зазначило, що швидке звільнення Захарії з посади означає, що вона пропрацювала на посаді спікера Білого дому найменше прес-секретарів за всю історію його існування.
Що передувало
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп анонсував, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт покине пост наприкінці серпня. Причиною цього стало народження дитини.
Новим спікером Білого дому цього місяця стала Кеті Захарія. Однак16 вересня ЗМІ повідомили, що вона залишає свою посаду, пропрацювавши лише 5 днів.
Причиною цього стали презентація її юридичної кар'єри та її перший брифінг для преси. Зокрема, вона не склала іспит на правосуддя, а на своєму першому брифінгу зачитувала сценарій та завершила виступ після трьох питань.