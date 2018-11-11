Трамп и Эрдоган обсудили расследование дела Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Разговор Трампа и Эрдогана состоялся в Париже

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил официальный представитель Белого дома, разговор состоялся во время субботнего ужина с главами государств, собравшимися в Париже, чтобы отметить столетие Первой мировой войны.

Хашкаджи был убит в стамбульском консульстве, саудовские власти признали, что убийство было преднамеренным, но его тело не было найдено.

Эрдоган также сообщил, что аудиозапись убийства была передана правительствам США, Франции, Германии и Великобритании, добавив, что убийство было заказано на "самом высоком уровне" саудовского правительства.

Ранее Трамп заявлял, что работает с Конгрессом, Турцией и Саудовской Аравией, чтобы установить ответственных.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Эрдогана, среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также сообщалось, что приказ об убийстве Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.