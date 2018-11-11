Трамп і Ердоган обговорили розслідування справи Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Розмова Трампа та Ердогана відбулася в Парижі

Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорили розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив офіційний представник Білого дому, розмова відбулася під час суботньої вечері з главами держав, що зібралися в Парижі, щоб відзначити сторіччя Першої світової війни.

Хашкаджі був убитий в стамбульському консульстві, саудівська влада визнала, що вбивство було умисним, але його тіло не було знайдено.

Ердоган також повідомив, що аудіозапис вбивства було передано урядам США, Франції, Німеччини та Великобританії, додавши, що вбивство було замовлено на "найвищому рівні" саудівського уряду.

Раніше Трамп заявляв, що працює з Конгресом, Туреччиною, Саудівською Аравією, щоб встановити відповідальних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ердогана, серед 18 затриманих осіб у Саудівській Аравії є убивця журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також повідомлялося, що наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассірі.