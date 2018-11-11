ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп і Ердоган обговорили розслідування справи Хашкаджі

Новини » Політика    11.11.2018 - 12:36
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Розмова Трампа та Ердогана відбулася в Парижі

Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорили розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив офіційний представник Білого дому, розмова відбулася під час суботньої вечері з главами держав, що зібралися в Парижі, щоб відзначити сторіччя Першої світової війни.

Хашкаджі був убитий в стамбульському консульстві, саудівська влада визнала, що вбивство було умисним, але його тіло не було знайдено.

Ердоган також повідомив, що аудіозапис вбивства було передано урядам США, Франції, Німеччини та Великобританії, додавши, що вбивство було замовлено на "найвищому рівні" саудівського уряду.

Раніше Трамп заявляв, що працює з Конгресом, Туреччиною, Саудівською Аравією, щоб встановити відповідальних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ердогана, серед 18 затриманих осіб у Саудівській Аравії є убивця журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також повідомлялося, що наказ про вбивство Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассірі.

Трамп скасував відвідування американського військового цвинтаря через дощ Трамп нагородив посмертно Елвіса Преслі медаллю Свободи
Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп Ердоган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся